Убытки от наводнений на западе Германии оцениваются в 5,5 млрд евро

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убытки от наводнений на западе Германии могут составить 5,5 млрд евро. Это следует из обновленной оценки Общегерманского объединения страховых компаний (GDV), сообщает Deutsche Welle.

Первоначально немецкие страховые компании оценивали убытки в размере 4-5 млрд евро, так как не были учтены потери застрахованного имущества в Баварии и Саксонии. Страховые возмещения в этих федеральных землях составят, по оценкам, от 5% до 10% от общей суммы. Из оставшейся суммы две трети пойдут на компенсации жителям земли Рейнланд-Пфальц, где больше всего пострадали регионы вокруг рек Ар и Мозель, а также населенные пункты в предгорьях массива Айфель. Еще треть выплатят жителям Северного Рейна - Вестфалии.

Одним только автостраховщикам придется компенсировать ущерб в размере до 200 млн евро, так как в результате непогоды пришли в негодность или были повреждены водой около 40 тыс. автомобилей. Крупные суммы будут выплачены и за отдельные здания и фабрики, застрахованные на миллионы евро и получившие многочисленные повреждения.

По словам главы объединения страховщиков Йорга Асмуссена, 2021 год с его ураганами, наводнениями, ливнями и градом, вероятно, станет худшим с 2002 года, когда произошло наводнение на Эльбе и Дунае в восточной части Германии. Тогда страховые выплаты в связи с паводком составили 4,5 млрд евро.

Далеко не все жители Германии имеют надежную страховую защиту от стихийных бедствий. Если на случай ураганов и града практически все жилые дома в стране застрахованы, то на случай таких природных катастроф, как наводнения и проливные дожди, страховка есть лишь у 46% домовладельцев, указывают отраслевые эксперты.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли почти 180 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.-0-