Участник штурма Капитолия США получил почти четыре года тюрьмы

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин США, участвовавший в штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января, был приговорен к трем годам и 10 месяцам тюремного заключения, сообщает агентство Associated Press.

Также в дополнение к тюремному сроку 28-летний Девлин Томпсон получил еще 36 месяцев условно, во время которых за ним будет вестись полицейское наблюдение.

Сообщается, что Девлин Томпсон с дубинкой напал на полицейского, помогал другим участникам беспорядков отобрать у полицейских щиты и выкрикивал в адрес правоохранителей оскорбления.

"Действия Томпсона 6 января демонстрируют абсолютное пренебрежение верховенством закона в сочетании с готовностью подстрекать к насилию и участвовать в нем", - заявил прокурор.

Девлин Томпсон - третий участник беспорядков, осужденный за нападение на полицию у Капитолия. Двое других, Роберт Палмер и Скотт Фэрламб, были приговорены к лишению свободы сроком на 63 месяца и 41 месяц соответственно.

Всего за участие в беспорядках при штурме Капитолия было обвинено более 700 человек. Более 150 из них признали себя виновными в основном в совершении мелких правонарушений, наказуемых лишением свободы на срок до шести месяцев. Около 70 человек уже были осуждены.-0-