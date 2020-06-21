21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участникам беспорядков в Дижоне может грозить до 10 лет тюрьмы, заявил прокурор города Эрик Матэ в интервью в эфире радиостанции FranceInfo, сообщает ТАСС.

"По этим событиям обвинения были предъявлены четырем задержанным. Не буду приводить детали, но хочу уточнить, что за подобные преступления французский закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет включительно. То, чему мы стали свидетелями в Дижоне, было абсолютно непредсказуемо и нетипично. Это вызвало шок как во Франции, так и на международном уровне, но в первую очередь потрясены были сами жители Дижона", - отметил Эрик Матэ.

Он сообщил, что обыски не позволили обнаружить огнестрельное оружие. Были найдены граната со слезоточивым газом и железные прутья, а также наличные деньги - в общей сложности 14,6 тыс. евро. По данным прокурора, во время беспорядков пострадали 20 человек, некоторые получили тяжелые ранения.

Эрик Матэ подчеркнул, что закон равен для всех вне зависимости от социального или географического происхождения или других особенностей людей. "Закон будет применен в отношении всех правонарушителей, отданных под суд", - сказал прокурор.

Столкновения местных жителей, преимущественно уроженцев Северной Африки и групп выходцев из Чечни, вспыхнули 12 июня после того, как в районе Гресиль наркоторговцы избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около сотни человек, вооруженных железными прутьями и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители района стали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. Затем на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, во время которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки. Согласно данным прокуратуры, во время инцидента использовалось огнестрельное оружие: на месте событий найдены десятки гильз. Как минимум один человек получил пулевое ранение.

После беспорядков были задержаны шесть выходцев из Чечни, прибывшие из других городов, начато расследование по фактам покушения на убийство в составе организованной группы, причинения насилия, причинения ущерба и подстрекательства к насилию. Двое из задержанных были отпущены на свободу, четверым предъявлены обвинения.-0-