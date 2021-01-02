2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участникам массовой вечеринки на западе Франции выписали 1,2 тыс. штрафов. Об этом сообщает ТАСС.

Последние участники рейв-вечеринки, собравшей около 2,5 тыс. человек в новогоднюю ночь, покидают огромный ангар под коммуной Льерон на западе Франции, где мероприятие проводилось, рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"Силы правопорядка, присутствие которых было увеличено, добились завершения нелегальной рейв-вечеринки в Льероне без насилия, - сообщил Жеральд Дарманен в Twitter. - Более 1,2 тыс. штрафов выписано участникам нелегальной вечеринки. Жандармы продолжают контроль и выявление организаторов".

По словам министра, сотрудники правоохранительных органов конфисковали грузовик с аудиоаппаратурой, а также портативные генераторы. Он пообещал жестко наказать организаторов данного мероприятия.

31 декабря сотни автомобилей со всей Франции и из-за границы съехались к ангарам около небольшой коммуны Льерон в департаменте Иль и Вилен. Прибывшие на место жандармы попытались предотвратить проведение вечеринки, однако подверглись нападению превосходивших их числом участников, которые сожгли их служебный автомобиль. После этого на место прибыли дополнительные отряды, которые перекрыли подъезды к территории, но не стали разгонять отдыхающих, опасаясь серьезных столкновений.

Префектура наложила запрет на проведение данного мероприятия, однако вместе с тем распорядилась, чтобы на место выехали спасатели и раздали всем собравшимся медицинские маски и санитайзеры для снижения риска распространения коронавируса. В связи с произошедшим было начато расследование по семи пунктам, которые связаны с насилием в отношении стражей порядка, а также проведением "праздничного музыкального мероприятия" с продажей алкоголя и потенциальным распространением наркотиков.-0-