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Участники ядерной сделки взяли перерыв до сентября

В мире 29.07.2019 | 00:25

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая встреча Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров прошла в рабочей обстановке, хотя фоном для нее были шаги Ирана по сворачиванию обязательств и обострение обстановки в Персидском заливе, сообщает ТАСС.

Обсуждение путей спасения договоренности продолжится на экспертном уровне, вероятно, до начала сентября, когда планы Ирана по новому сокращению обязательств могут сделать необходимыми переговоры уже на уровне министров.

События последних недель подействовали на участников дискуссий успокаивающе. Превышение Ираном порогов по уровню обогащения урана в 3,67% и уровню его запасов в 300 кг к немедленной ядерной катастрофе не привело. Отсутствие на данном этапе существенной экономической отдачи от европейского механизма расчетов с Ираном INSTEX не побудило Иран немедленно отказаться от оставшихся условий соглашения.

Уже 4-5 сентября Иран намерен объявить о новых шагах по сворачиванию сделки. Под ударом окажутся проекты по перепрофилированию завода по обогащению урана в Фордо и модернизации реактора на тяжелой воде в Араке, что повышает возможности Ирана по разработке оружейных технологий.

Но сделать это будет невозможно, пока за иранской ядерной программой осуществляет мониторинг Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). О возможном отказе от него в Тегеране пока не заявляли.

После переговоров представители Ирана, России и Китая говорили о планах проведения министерской встречи, которая позволит нарастить усилия по спасению сделки. Она должна была состояться в конце июля - начале августа, но теперь, вероятно, может быть приурочена к новым шагам Ирана по сокращению обязательств в начале сентября.

Провести внеочередную встречу на уровне политдиректоров предложила европейская "тройка" участников сделки - Великобритания, Германия, Франция. Традиционно их представители не стали устраивать брифингов для журналистов по итогам встречи. Общее заявление выпустила европейская внешнеполитическая служба.

В заявлении подчеркивается, что участники встречи подтвердили намерение продолжать обсуждение процесса отмены санкций на экспертном уровне и объявили о своей "твердой поддержке и совместной ответственности за ядерные проекты, например, Арак и Фордо, с целью гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы".

"Принято решение в ближайшее время созвать заседание Совместной комиссии на уровне министров, - говорится в документе. - Участники встречи подтвердили свою твердую приверженность сохранению СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]. Они отметили, что как ядерные обязательства, так и отмена санкций, являются основными элементами соглашения".

Главный вопрос Ирана к европейским участникам сделки остается без ответа: когда на полную силу заработает механизм расчетов INSTEX. Для Тегерана важно, чтобы его действия распространялись на торговлю нефтью, но Евросоюз пока не сделал этого шага. Альтернативой для Ирана может стать торговля с Россией и Китаем, однако о конкретных шагах в этом направлении в публичной сфере пока не объявлено.

Право Ирана на свободную торговлю нефтью отметил в своем выступлении по итогам заседания комиссии заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он затронул эту тему в связи с захватом танкера с иранской нефтью Grace 1 в Гибралтарском проливе.

"Поднимались вопросы об исполнении обязательств в рамках сделки сторонами, в том числе Ираном, на основе наблюдений МАГАТЭ, а также исполнении своих обязательств, прежде всего, европейцами, - сказал он, перечисляя основные темы переговоров. - Поднимался вопрос о танкере Grace 1, перевозившем иранскую нефть. Иран имеет право экспортировать свою нефть в соответствии с СВПД. Любые помехи в экспорте нети нарушают СВПД и соответствующую резолюцию СБ ООН".

Отметив, что INSTEX еще не заработал и указав на необходимость поиска дополнительных путей, которые дали бы Ирану возможности для беспрепятственной торговли, Арагчи признал, что все участники встречи проявили готовность сохранить сделку. "Атмосфера встречи была конструктивной, дискуссии прошли хорошо. Не могу сказать, что нам удалось все решить, но я могу сказать, что есть приверженность самому СВПД и идее его сохранения. Все оставшиеся участники сделки верны ей", - сказал дипломат.

Представитель Китая, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун указал на два важнейших аспекта встречи: участники ядерной сделки готовы ее выполнять и выступают против экстерриториальных санкций США. Как подчеркнул представитель КНР, Пекин заявил другим странам, что с Ираном надо поддерживать не только торговлю, но и нормальные двусторонние отношения.

Китай также призвал Евросоюз создать условия для участия третьих стран в механизме торговых расчетов с Ираном INSTEX, и европейские партнеры услышали этот призыв. "Вопрос INSTEX также затрагивался. Что касается обеспокоенности Китая, то мы призываем расширить действие INSTEX, чтобы он включал и другие сферы. Мы также призываем расширить этот инструмент для всех, для третьих стран", - сказал он.

Директор департамента МИД Китая обратил внимание, что Иран и международные посредники (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) хотят провести министерскую встречу, но сначала намерены хорошо ее подготовить, чтобы она завершилась ощутимым результатом. "Есть общая договоренность, что встреча на уровне министров иностранных дел может состояться. Но есть договоренность, что нам надо хорошо к ней подготовиться. Нам надо, чтобы у министерской встречи были ощутимые итоги", - сказал представитель МИД КНР.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам заседания рассказал журналистам, что дискуссии имели конструктивный характер и, как ожидалось, затронули шаги Ирана по сворачиванию своих обязательств по принципу "меньшее за меньшее" и то, к чему это может привести. В целом, по его словам, работа стран-участниц идет в правильном направлении.

Участники ядерной сделки призвали Иран воздержаться от новых шагов по ее сворачиванию, намеченных на 4-5 сентября.

Россия в ходе дискуссий призвала к коллективной ответственности участников сделки за реализацию проектов в Фордо и Араке. Безусловной необходимостью в Москве считают и расширение действия функционирующего в пилотном режиме механизма INSTEX на экспортные сделки с иранской нефтью.

В контексте поиска путей восстановления экономических связей ложкой дегтя стал инцидент с задержанием в Гибралтарском проливе танкера с иранской нефтью Grace 1.-0-

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Теги
договор, Иран
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