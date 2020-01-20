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20 января 2020, 07:29

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

Фото EPA - EFE
Фото EPA - EFE

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи. Об этом говорится в принятом 19 января итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине, сообщает ТАСС.

"Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня", - отмечается в документе. Также говорится об осуществлении способствующих укреплению доверия мер, таких как обмен пленными.

Участники международной конференции по Ливии в Берлине призвали Совет Безопасности ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране.

"Мы призываем ООН оказать содействие в переговорах между сторонами, в том числе путем немедленного учреждения технических комитетов по надзору и контролю за соблюдением режима прекращения огня", - отмечается в тексте. Также в коммюнике содержится призыв в адрес членов ООН взять на себя обязательства по предоставлению миссии ООН по поддержке в Ливии необходимого личного состава и оснащения для эффективного поддержания режима прекращения огня в соответствии с резолюцией СБ ООН 2486.

Стороны обязались воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии, договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия в страну, а также призвали гарантировать безопасность нефтяных объектов и воздержаться от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры.

Кроме того, речь шла о восстановлении монополии государства на законное применение силы, создании единых ливийских сил безопасности под гражданским руководством.

В итоговом документе закреплено создание военной мониторинговой комиссии "пять плюс пять". "Для того чтобы обеспечить содержательные и серьезные переговоры в рамках комиссии "пять плюс пять", все участники конференции заявляют, что они будут воздерживаться от любого дальнейшего развертывания вооруженных сил или военных операций до тех пор, пока соблюдается перемирие", - гласит документ.

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам конференции, стороны конфликта в Ливии назвали участников для военной мониторинговой комиссии "пять плюс пять". По ее словам, этот орган должен стать основой для того, чтобы это перемирие оказалось действительно устойчивым режимом прекращения огня.

Со своей стороны генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что комиссия соберется в ближайшие дни в Женеве.-0-

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