Участники межсирийских переговоров в Нур-Султане обсудили Идлиб

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявленное перемирие под Идлибом стало одной из главных тем межсирийских переговоров, которые прошли в Нур-Султане, передает телеканал
Режим прекращения огня начал действовать накануне в полночь по московскому времени. Представители Дамаска заявили, что готовы соблюдать условия перемирия, если будут выполняться сочинские договоренности: боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны и вывести тяжелую артиллерию.
"Почему было сделано заявление о прекращении огня в то время, когда мы находились в Астане? Почему оно не было сделано до приезда или после нашего отъезда? Это целое послание, это послание для всех, кто присутствует в Астане, что Сирия поддерживает астанинский процесс", – заявил Башар аль-Джаафари, постоянный представитель Сирийской Арабской Республики в ООН.
Следующая встреча в астанинском формате пройдет в Нур-Султане в октябре.-0-
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