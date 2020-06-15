Участники протестов в Атланте пытались перекрыть автомагистраль

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстранты в американской Атланте (штат Джорджия) пытались перекрыть автомагистраль в знак протеста против полицеского насилия, сообщает ТАСС.

Демонстрации длились на протяжении дня в том месте, где 12 июня смертельные ранения при задержании получил Рейшард Брукс - темнокожий местный житель. Участниками протестов стали около 100 человек, которые выступали за пресечение чрезмерной силы со стороны правоохранителей, а также за соблюдение прав афроамериканцев. О беспорядках не сообщалось.

Вечером 14 июня демонстранты пытались перекрыть автомагистраль, что соединяет Джорджию с другими штатами. Стражи порядка оказывали им противодействие.

По данным властей Джорджии, вечером 12 июня полицейский Гаррет Ролф при задержании смертельно ранил Рейшарда Брукса. Тот оказывал сопротивление, когда его пытался задержать сотрудник правоохранительных служб. Афроамериканец отнял у полицейского электрошокер и (по предварительной информации) старался использовать его против страж порядка. Гаррет Ролф сделал несколько выстрелов в правонарушителя. Его госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь.

В Атланте произошла стрельба – есть жертвы Нападение произошло вечером 13 июня, когда в городе проходила акция с требованием обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.

После этого инцидента в Атланте началась серия демонстраций. Их участники в некоторых случаях устраивали беспорядки, в частности подожгли ресторан, рядом с которым афроамериканец получил ранения. Предпринимались попытки перекрыть дороги в центре города.

В результате Гаррета Ролфа уволили из полиции, его коллегу Девина Бронсона, также участвовавшего в задержании, отстранили от оперативной работы, а начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.-0-

В Атланте уволен полицейский, смертельно ранивший афроамериканца при задержании В субботу в городе начались демонстрации против жестокости со стороны стражей порядка. Первоначально в них участвовали лишь около 150 человек. Позже число протестующих возросло до нескольких сотен. Во время демонстраций в ресторане, рядом с которым стреляли в Брукса, начался пожар.