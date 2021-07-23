Участники встречи G20 не договорились по сдерживанию изменения климата и декарбонизации

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры стран Группы двадцати (G20) на встрече по климату и энергетике в Неаполе не смогли достичь соглашения по двум вопросам. Не вошли в итоговый документ, подписанный участниками встречи, два пункта - о сроках сдерживания потепления климата и декарбонизации. Об этом заявил по завершении заседания министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани, сообщает ТАСС.

"По двум вопросам мы не нашли согласия и передали их на рассмотрение главам государств и правительств, которые должны принять политическое решение", - сказал итальянский министр. Он уточнил: речь идет о цели не допускать потепления климата более чем на 1,5 градуса до 2030 года и полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года. "США, Европа, Япония, Канада согласны, но 4-5 стран, среди которых Китай, Индия, Россия, сказали, что не готовы к такому ускорению даже при полной готовности следовать Парижскому соглашению по климату", - сказал Роберто Чинголани на итоговой пресс-конференции в Неаполе.

Итальянский министр также отметил, что позиции некоторых стран понятны: "Из-за своей экономической системы некоторые не готовы брать на себя обязательства по ускорению достижения общих целей, которое предлагают другие, предпочитая оставаться верными Парижскому соглашению".

Встреча министров стран G20 по вопросам защиты окружающей среды, климату и энергетике проходила на протяжении двух дней в Неаполе. Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября. В ноябре в Глазго запланирована международная конференция по климату, на которой сопредседательствует Италия.-0-