Участок Великой Китайской стены обрушился после землетрясения

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть Великой Китайской стены длиной около двух метров обрушилась из-за сильного землетрясения на северо-западе Китая, сообщает газета Global Times.

"Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая, который находится в 114 км от эпицентра в уезде Мэньюань в Хайбэй-Тибетском автономном округе в Цинхае", - пишет издание.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло 8 января в полночь. После этого власти организовали осмотр местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. Специалисты уже возвели защитное сооружение на этом участке и приступили к восстановительным работам.

Участок стены был построен во времена династии Мин (1368-1644). Сооружение предназначалось для защиты Китая от врагов.-0-