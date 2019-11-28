Участок земли в Гонконге продан за рекордные $5,4 млрд

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге на правительственном аукционе был продан самый дорогой участок земли за 42,23 млрд гонконгских долларов ($5,4 млрд). Об этом со ссылкой на департамент землепользования Гонконга сообщает ТАСС.

Речь идет о площадке под коммерческую застройку размером почти 60 тыс. кв. м. в западной части полуострова Коулун по соседству с вокзалом новой скоростной железной дороги в материковый Китай.

Победителем торгов стал гонконгский гигант в сфере недвижимости Sun Hung Kai Properties. Приобретенный им участок предназначен для постройки офисных зданий, отелей и торговых помещений.

Доходы от продажи земли с правительственных аукционов - важнейший источник поступлений в бюджет Гонконга. До сих пор самым дорогим здесь считался земельный участок на месте старого аэропорта Кай Так. Он ушел с молотка в прошлом году за $3,2 млрд и достался этой же компании.-0-