Учебный год в Чехии начнется 1 сентября в обычном режиме

Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 29 июля 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:18 Определены победители конкурса AIBA "Лучший в боксе" Спорт
16:15 Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии Общество
16:05 Торговый павильон горел на Комаровском рынке в Минске Происшествия
16:03 Кэтрин Чэнь из компании Huawei: совместная ответственность за общее будущее Технологии
15:39 Могилевский "Красный металлист" начнет серийный выпуск мебели Регионы
15:27 Ученые констатируют рост зимних температур в Беларуси с начала столетия почти на 4 градуса Общество
15:23 Учебный год в Чехии начнется 1 сентября в обычном режиме В мире
15:12 Мы ощущали большую поддержку - медики Брестской области о борьбе с COVID-19 Регионы
15:06 Российская вакцина против COVID-19 находится на стадии госрегистрации В мире
15:00 Директор школы: хочу, чтобы наши дети росли в мирной и суверенной Беларуси Общество
15:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19 Общество
15:00 Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании (подробности) Происшествия
14:56 В Россию осенью-зимой придут новые штаммы гриппа - Роспотребнадзор В мире
14:54 Банк ВТБ ищет стартапы для корпоративного акселератора Экономика
14:47 В Минском районе до конца года достроят четыре детских сада Регионы
14:47 На реке Щара утонул подросток Происшествия
14:46 Более 70 медработников Брестской области отмечены наградами за борьбу с пандемией Регионы
14:32 ФОТОФАКТ: Круглое озеро возле деревни Повитье Регионы
14:29 Профсоюзы выработали допмеры по поддержке предприятий в период восстановления экономики Общество
14:26 Путин: нужно постараться избежать повторных ограничений из-за коронавируса В мире
14:23 Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины В мире
14:18 Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы Регионы
14:15 В Гродненской области снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений Происшествия
14:12 Снижение неполной занятости говорит о восстановлении экономики - Орда Общество
14:11 Киото намерен участвовать в реализации белорусско-японских культурных мероприятий Общество
14:03 В Минобразования рассказали об особенностях приемной кампании в учреждения ПТО и ссузы Общество
13:58 Суд защитил право многодетной семьи на досрочное распоряжение семейным капиталом Регионы
13:54 Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году Общество
13:48 Ястреб-тетеревятник будет жить в Лидском замке: раненая птица сама пришла к людям Регионы
13:45 ФОТОФАКТ: "Каменный лес" в Китае Калейдоскоп
Все новости
Все новости
В мире
29 июля 2020, 15:23

Учебный год в Чехии начнется 1 сентября в обычном режиме

Фото blesk.cz
Фото blesk.cz
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Мы ощущали большую поддержку - медики Брестской области о борьбе с COVID-19
Российская вакцина против COVID-19 находится на стадии госрегистрации

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый учебный год в Чехии начнется для всех учеников 1 сентября в обычном режиме, при этом во время школьных занятий будут соблюдаться более строгие правила гигиены. Об этом после переговоров с министром здравоохранения Чехии Адамом Войтехом заявил министр образования страны Роберт Плага, сообщает пражский городской портал 420on.cz.

По словам министра образования, пособия с рекомендациями о работе школ осенью будут доступны с 17 августа, чтобы учреждения могли подготовиться к началу учебного года. Ношение средств защиты дыхательных путей будет регулироваться предписаниями эпидемиологов в отдельных регионах или по всей стране. "Если осенью будет введена обязанность носить медицинские маски в общественных местах, то, конечно, чешские школы не станут исключением", - сказал Роберт Плага.

Ограничения будут вводиться в соответствии с интерактивной картой, которая будет определять степень риска заражения в отдельных районах страны и регулярно обновляться. "Конечно, не в наших интересах принимать какие-либо меры общего характера (повсеместное закрытие школ и тому подобное). Скорее, речь идет о том, что зараженный ученик может появиться в школе и на этом основании в учебном заведении будет введен карантин", - сказал Адам Войтех.

Из-за распространения COVID-19 чешские школы в этом году не работали с 11 марта. Только через два месяца они начали открываться, однако до конца учебного года посещаемость была добровольной, дети могли учиться дома.

По последним данным, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Чехии составило 15799, скончались 373 человека.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни Чехия школы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива Российская вакцина против COVID-19 находится на стадии госрегистрации
Анна Попова. Фото ТАСС В Россию осенью-зимой придут новые штаммы гриппа - Роспотребнадзор
Владимир Путин. Фото ТАСС Путин: нужно постараться избежать повторных ограничений из-за коронавируса
Михаил Ефремов. Фото ТАСС Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Фото Politico Франция не намерена снова полностью закрывать границы для путешественников
Фото Reuters Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Аляске
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 августа
В Беларуси приняты все меры для продовольственной безопасности - Крупко
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19
Топ-новости
Кухарев: перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах
Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году
Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании (подробности)
О выборах и выборе белорусов - комментарий
Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы
Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!
Профсоюзы выработали допмеры по поддержке предприятий в период восстановления экономики
Ученые констатируют рост зимних температур в Беларуси с начала столетия почти на 4 градуса
Директор школы: хочу, чтобы наши дети росли в мирной и суверенной Беларуси
Более 70 медработников Брестской области отмечены наградами за борьбу с пандемией
Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии
Детские пособия повышаются с 1 августа
Суд защитил право многодетной семьи на досрочное распоряжение семейным капиталом
Проект по развитию экотуризма планируют реализовать в Беларуси
Максимальный балл на ЦТ в этом году набрали 323 абитуриента
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.