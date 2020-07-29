Учебный год в Чехии начнется 1 сентября в обычном режиме

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый учебный год в Чехии начнется для всех учеников 1 сентября в обычном режиме, при этом во время школьных занятий будут соблюдаться более строгие правила гигиены. Об этом после переговоров с министром здравоохранения Чехии Адамом Войтехом заявил министр образования страны Роберт Плага, сообщает пражский городской портал 420on.cz.

По словам министра образования, пособия с рекомендациями о работе школ осенью будут доступны с 17 августа, чтобы учреждения могли подготовиться к началу учебного года. Ношение средств защиты дыхательных путей будет регулироваться предписаниями эпидемиологов в отдельных регионах или по всей стране. "Если осенью будет введена обязанность носить медицинские маски в общественных местах, то, конечно, чешские школы не станут исключением", - сказал Роберт Плага.

Ограничения будут вводиться в соответствии с интерактивной картой, которая будет определять степень риска заражения в отдельных районах страны и регулярно обновляться. "Конечно, не в наших интересах принимать какие-либо меры общего характера (повсеместное закрытие школ и тому подобное). Скорее, речь идет о том, что зараженный ученик может появиться в школе и на этом основании в учебном заведении будет введен карантин", - сказал Адам Войтех.

Из-за распространения COVID-19 чешские школы в этом году не работали с 11 марта. Только через два месяца они начали открываться, однако до конца учебного года посещаемость была добровольной, дети могли учиться дома.

По последним данным, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Чехии составило 15799, скончались 373 человека.-0-