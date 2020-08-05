Учебный год в Грузии начнется традиционно 15 сентября

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебный год в школах и высших учебных заведениях Грузии начнется, как обычно, 15 сентября в классных комнатах и аудиториях. Об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

"Исходя из эпидситуации, учеба начнется 15 сентября в обычном режиме. Конечно, мы готовы ко всем сценариям. Система образования адаптируется к эпидситуации, которая будет к тому моменту в стране", - сказал Михаил Чхенкели.

Между тем глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе уточнил, что для учебного процесса будет разработан специальный протокол. "Если раньше в одной комнате сидели 20 человек, теперь так не будет. Будет установлен соответствующий стандарт того, как дети должны располагаться в классах, а студенты - в аудиториях. У нас также будет протокол для соблюдения противоэпидемических мер: частая дезинфекция рук, использование масок", - отметил Амиран Гамкрелидзе.

Датой начала учебного года в общеобразовательных учреждениях Грузии установлено 15 сентября, а датой завершения - 10 июня. Обучение в школах и вузах Грузии было приостановлено в марте из-за эпидемии коронавируса и до конца учебного года продолжалось дистанционно. Также для школьников были организованы телеуроки, Общественное телевидение выделило для их трансляции специальный канал.-0-