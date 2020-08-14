Учебный год в Турции начнется на неделю раньше

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные школы в Турции начнут дистанционное обучение на неделю раньше запланированного из-за пандемии коронавируса. Полноценный учебный процесс стартует с 21 сентября. Такая информация содержится на официальном сайте Министерства образования этой страны, сообщает БЕЛТА.

Учебный процесс будет построен таким образом, чтобы школьники могли восполнить пробелы в знаниях, возникшие по причине паузы в обучении из-за пандемии коронавируса. Ранее планировалось, что после 11-недельных летних каникул (учебный год завершился 19 июня) дети пойдут в школу 7 сентября.

Накануне обнародования данного решения Министерство образования Турции провело опрос об ожиданиях родителей от дистанционного обучения. В нем приняли участие представители школьных администраций, учителя, родители школьников - всего около 100 тыс. человек. В итоге была выпущена подробная инструкция по организации учебного процесса, проверке состояния здоровья детей, организации учебного пространства с соблюдением социальной дистанции и требований к дезинфекции.-0-