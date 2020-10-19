Учебный самолет упал в Колумбии

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек пострадал на севере Боготы (Колумбия) при падении легкого учебного самолета. Об этом заявило Управление гражданской авиации страны, сообщает ТАСС.

"Управление гражданской авиации информирует, что в районе аэропорта Гуаймараль произошла авария самолета, который принадлежит летной школе "Аэроандес". Ученик, который был единственным пассажиром, выжил и находится в медицинском центре", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте ведомства.

В заявлении отмечается, что к месту происшествия уже отправились специалисты.-0-