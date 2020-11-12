Ученики и преподаватели Израиля выступают против дистанционного обучения

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 800 учащихся, учителей и родителей провели днем 12 ноября демонстрацию на площади Рабина в Тель-Авиве. Об этом сообщает израильский новостной портал Cursorinfo.

Демонстранты протестовали против продолжения дистанционного обучения в системе образования. Сотни учащихся 5-12-х классов из десятков школ Тель-Авива приняли участие в этой акции.

Демонстранты с плакатами "Zoom аут" призывали власти страны принять решение, которое позволило бы им вернуться в школы. "Такое ощущение, что власти видят нас в масштабе компьютерных картинок. Они явно не понимают, что мы всего лишь дети, которым нужно пережить это время", - заявила 17-летняя участница демонстрации.

С 18 октября в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 18 сентября карантина. В стране возобновлена работа детских садов и дошкольных учреждений для детей в возрасте до шести лет, а также предприятий, которые не имеют постоянных посетителей. Также были отменены ограничения на передвижение в пределах одного километра от места жительства. Второй этап смягчения карантина в Израиле стартовал 1 ноября. Возобновлено обучение для учащихся 1-4-х классов, начали работать салоны красоты и некоторые отели. Разрешено посещать синагоги, однако внутри здания должны находиться не более 10 человек, а снаружи - не более 20. В ближайшие дни правительство Израиля рассмотрит дальнейшие шаги по смягчению или ужесточению карантина.

По последним данным, в Израиле подтверждено более 321 тыс. зараженных COVID-19, скончались около 2,7 тыс. человек.-0-