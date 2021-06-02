Ученые доказали, что витамин D не помогает против коронавируса

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабное генетическое исследование, проведенное биологами из пяти стран, не выявило никакой связи между уровнями витамина D и восприимчивостью к коронавирусу, госпитализацией или тяжестью течения COVID-19. Результаты опубликованы в журнале PLOS Medicine. Такие данные приводит РИА Новости.

За последний год вышел ряд статей, в которых на основе результатов наблюдательных исследований авторы делали вывод о том, что повышенный уровень витамина D может защитить от COVID-19, но объяснений механизма связи между уровнем витамина D и восприимчивостью к коронавирусу не приводили. Кроме того, некоторые исследования показывали весьма противоречивые результаты.

Ученые из канадского Университета Макгилла вместе с коллегами из Японии, Израиля, Италии и Великобритании проанализировали с помощью метода менделевской рандомизации ДНК 4134 человек с COVID-19 и 1 284 876 человек без COVID-19 из 11 стран, чтобы определить, связана ли генетическая предрасположенность к более высоким уровням витамина D с менее тяжелыми исходами заболевания.

"Большинство исследований связи витамина D с коронавирусной инфекцией очень трудно интерпретировать, поскольку они не учитывают такие известные факторы риска тяжелой формы COVID-19, как пожилой возраст, госпитализация, наличие хронических заболеваний, которые также являются предикторами низкого уровня витамина D, — приводятся в пресс-релизе издательства PLOS слова руководителя исследования доктора Гийома Батлер-Лапорта (Guillaume Butler-Laporte). — Лучший способ ответить на вопрос о влиянии витамина D — это рандомизированные испытания, но они сложны, требуют значительных ресурсов и занимают много времени, которого нет во время пандемии. Более четкое представление о роли факторов риска может дать метод менделевской рандомизации, потому что он минимизирует потенциальные систематические ошибки".

Менделевская рандомизация — это метод количественной оценки вариаций генов определенной функции для изучения причинного эффекта модифицируемого воздействия на заболевание в обсервационных исследованиях. Одно из его преимуществ в том, что он позволяет устранить искажения, связанные с возникновением обратной причинно-следственной связи.

Авторы применили метод менделевской рандомизации к генетическим вариантам, отвечающим за повышенные уровни витамина D, и не нашли никакой связи с заболеваемостью, госпитализацией или тяжестью COVID-19. По мнению ученых, это убедительное доказательство того, что витамин D не помогает против коронавируса.

Однако, отмечают авторы, их выводы не относятся к людям с дефицитом витамина D, которым в условиях пандемии необходимо принимать витаминизированные добавки.

"Данное исследование не поддерживает использование витамина D в качестве меры общественного здравоохранения для улучшения ситуации с COVID-19. Наши результаты предполагают, что следует уделять приоритетное внимание инвестициям в другие терапевтические или профилактические средства", — пишут авторы статьи.-0-