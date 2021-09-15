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15 сентября 2021, 17:41

Ученые доказали непричастность викингов к созданию древнейшей карты Америки

Фото yale.edu
Фото yale.edu

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карта Винланда, которую выдавали за древнейшую карту Америки, оказалась подделкой, сделанной в XX веке. К такому выводу пришли ученые с помощью использования современного спектроскопического метода исследования, говорится на сайте Йельского университета, сообщает "МИР24".

Карта Винланда, где изображена Америка в виде большого острова к западу от Гренландии, впервые появилась в книжном магазине Женевы в 1957 году. Позднее ее приобрел американский меценат для Йельского университета.

О существовании этой карты широкой общественности стало известно благодаря опубликованной в 1965 году книге. Тогда в Ньюфаундленде обнаружили поселения викингов XI века, поэтому ученые высказали предположение, что карта Винланда подлинная и принадлежала скандинавам.

Однако споры относительно подлинности карты продолжались с момента ее покупки. В руки ученых она попала как часть средневековой книги "Hystoria Tartorum ("История татар"). Оказалось, что чернила в ней совершенно не похожи на используемые в основной рукописи. Долгое время их происхождение не удавалось установить. Только с помощью химических анализов исследователи обнаружили следы титана, которого не может быть на средневековом тексте.

Ученые из Йельского университета решили провести новое исследование карты Винланда. Оказалось, что соединение титана для этих чернил было впервые изготовлено лишь в 1920 годах. С помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии удалось обнаружить следы этого металла во всех линиях и надписях карты. При этом на карте Винланда практически не было железистых чернил, которые обычно использовали средневековые писцы.

Кроме того, нашлись доказательства того, что обман с картой был преднамеренным. Так, на оборотной стороне значилась средневековая запись переплетчика, которую переписали современными чернилами. Рэймонд Клеменс из Библиотеки редких книг и рукописей Йельского университета уточнил, что эта надпись должна была заставить людей поверить в то, что карту изготовили во времена создания "Speculum Historiale" ("Зерцало Великое"). Это, по мнению исследователя, и является убедительным доказательством подделки.

Также ученым удалось впервые систематически изучить карту вместе с двумя средневековыми текстами, с которыми ее первоначально связали. Первый - это Speculum Historiale", который является средневековой энциклопедией, составленной Викентием из Бове, а второй - "Hystoria Tartorum", в нем говорится о путешествии двух польских священнослужителей в земли Чингисхана в XIII веке. В ходе радиоуглеродного датирования выяснилось, что их пергамент и бумага относятся к 1400–1460 годам. Водяной знак на томе "Speculum Historiale" говорит о том, что текст был изготовлен в Базеле в 1440 годах.-0-

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