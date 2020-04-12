Ученые исключают возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых провела экспресс-исследование, которое помогло установить, что на данном этапе вероятность заражения человека коронавирусом от домашних животных крайне мала. Результаты опубликованы в журнале Science Американской ассоциации содействия развитию науки, сообщает ТАСС.

Все текущие исследования нового коронавируса указывают на его сугубо человеческую природу. Опыты показали очень малую восприимчивость к вирусу домашних животных, особенно собак. Тестирование более чем 4 тыс. собак, кошек и лошадей, проведенное под руководством профессора Школы ветеринарии Калифорнийского университета Джейн Сайкс, не выявило ни одного случая заражения животных коронавирусом.

Вместе с тем недавно в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке зафиксирован случай заражения коронавирусом четырехлетней малайской тигрицы. В китайском городе Ухань у 14% местных домашних кошек были обнаружены антитела на вирус COVID-19. Значит, эти животные были ранее инфицированы. Поэтому отчасти профессор патологии и лабораторной медицины Университета штата Висконсин в городе Мэдисон Дэвид О'Коннор не исключает в будущем возможности передачи нового коронавируса от домашних кошек и собак, но сейчас этого нет. "Животные тут ни при чем, это проблемы передачи вируса от человека к человеку", - убеждена профессор профилактической ветеринарии Университета штата Огайо Жаннет O'Куин.

Хотя случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировано, ученые предлагают уже сейчас принять меры по дистанцированию людей и питомцев и введению строгих гигиенических и карантинных мер в отношении последних. Авторы статьи советуют на всякий случай тщательно мыть руки и лицо перед общением с животными, не забывать помыть им лапы после возвращения с улицы, не разрешать прикасаться к кошкам и собакам ни приятелям, ни незнакомым людям. Не целовать питомцев, не позволять им лизать лицо и руки.-0-