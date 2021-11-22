Ученые из Израиля раскрыли механизм засыпания

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета имени Бар-Илана и Междисциплинарного центра исследования мозга имени Гонды (Израиль) описали механизм засыпания. Такую информацию сообщает "МИР24".
Эксперты уверены, что сонливость проявляется в момент, когда нарастает гомеостатическое давление. Это происходит при накоплении поврежденной ДНК. Информация об этом посылается в мозг, тогда и возникает желание спать.
Проследив за поврежденными клетками, ученые сделали вывод, что во время сна ДНК восстанавливается.
Чтобы доказать это, ученые провели опыты на мышах. Сейчас исследователи намерены пойти дальше и проверить свою гипотезу на добровольцах.-0-