Ученые из Камбоджи нашли сходный с SARS-CoV-2 на 92,6% патоген в образцах 2010 года

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камбоджийские ученые обнаружили патоген, на 92,6% совпадающий по структуре с новым коронавирусом, в образцах, собранных еще в 2010 году, сообщает газета South China Morning Post.

Исследователи из Института Пастера в Пномпене выяснили, что образцы, взятые у подковоносых летучих мышей на северо-востоке Камбоджи, имеют большое сходство с SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. Это самый близкий к вирусу SARS-CoV-2 образец патогена, обнаруженный за пределами Китая.

Среди известных вирусов на 96,2% похож на SARS-CoV-2 вирус летучих мышей, обнаруженный в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Исследователи заявили, что на основе полученных результатов можно предположить, что Юго-Восточная Азия является ключевой областью, которую следует учитывать в поиске источников SARS-CoV-2.

Хотя генетические результаты не выявили более близкого совпадения по сравнению с тем, которое было известно ранее, анализ показал: вирусы, связанные с SARS-CoV-2, имели гораздо более широкое географическое распространение, чем предполагалось до этого.-0-