Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать COVID-19 даже при минимальной дозировке. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Cell, сообщает РБК.

Речь идет о белковом соединении, которое в 10 раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19.

Препарат был обнаружен путем быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном человеческой клетки. Когда белковое соединение сливается с частью иммуноглобулина, образуя Ab8, оно приобретает функции полноразмерного антитела.

В исследовании отмечается, что препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении COVID-19 среди мышей и хомяков. Специалисты пришли к выводу, что обнаруженное вещество наделено способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. При этом молекулы не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.

Reuters 14 июля со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа сообщил, что фармацевтические компании США начнут массовый выпуск вакцины от коронавируса через четыре-шесть недель. К концу 2021 года в стране планируют выпустить 300 млн доз препарата. В конце июля американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему, финальному этапу испытаний вакцины от коронавируса. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек. Исследования проведут по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1.

В начале сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса может быть готова к октябрю текущего года. Как отмечал американский президент, в ближайшие недели планируется получить результаты испытаний компании Pfizer. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.-0-