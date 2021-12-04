Ученые из США открыли гены, вызывающие заикание

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи двух вузов – Государственного университета Уэйна в Детройте и Медицинского центра университета Вандербильта – выявили гены, которые могут вызывать заикание. Такую информацию сообщает портал "МИР24".

Сотрудники университета в Детройте собрали образцы слюны и крови у более чем 1800 добровольцев, у которых есть заикание. Уточняется, что среди них были также представители 250 семей, где недуг встречается в трех поколениях. Ученые определили некоторые генетические вариации, которые связаны с развитием заикания. Однако выборка людей, участвовавших в исследовании, пока недостаточно большая, чтобы говорить о надежных результатах.

Тогда специалисты университета Вандербильта стали искать дополнительные данные в собственном хранилище генетической информации BioVU, которое является одним из самых обширных в мире. Они проанализировали десятки тысяч образцов ДНК из базы. Так как в записях заикание встречалось редко, ученые взяли во внимание данные о людях, у которых были синдром дефицита внимания и гиперактивности, аутоиммунные реакции и некоторые инфекции. Как правило, при этих заболеваниях у пациентов наблюдается заикание.

При помощи нейросетей удалось найти генетический вариант rs12613255 рядом с геном CYRIA у представителей европеоидной расы и мутацию гена ZMAT4 у негроидной (африканской) расы. Также с повышенным риском развития заикания оказались связаны гены, отвечающие за выработку половых гормонов.

Не все соответствия генетических вариантов могут приводить к заиканию, и некоторые данные могут быть ложными. Однако ученые не намерены останавливаться в поисках новых данных. Если первые выводы в данных исследованиях подтвердятся, то специалисты надеются найти способы лечения заикания.