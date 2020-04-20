Ученые из Уэльса разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета Южного Уэльса разработали экспресс-анализ для выявления заражения коронавирусом, сообщает BBC. Результат анализа будет готов за 20-30 минут. Взятый образец не надо направлять в лабораторию.

Для теста у пациента нужно взять мазок из носа. В университете уже разработали образец небольшого прибора стоимостью около 100 фунтов стерлингов (примерно $125). Прибор способен анализировать материал для исследований и выдавать результат анализа на месте. Отмечается, что новая методика будет применять другие реагенты, а не те, которые используются в популярных в Великобритании тестах на новый коронавирус.

Сейчас регулирующие органы Уэльса оценивают надежность нового теста. В местном управлении здравоохранения считают, что, вероятно, уже через несколько недель новая методика поступит в распоряжение медиков в Уэльсе, а впоследствии и в других частях Соединенного Королевства.

По данным Минздрава Великобритании, к настоящему времени в стране проведено более 500 тыс. анализов на новый коронавирус (включая повторные), выявлено почти 125 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов превысило 16,5 тыс.-0-