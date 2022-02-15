Ученые Японии открыли антимикробное покрытие для одежды

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Высшей инженерной школы Токийского университета изобрели антимикробное вещество для одежды. О разработке рассказывает портал Phys.org.

В основе покрытия содержится серебро. Назвали его Ag/TA. Для того,что бы вещество задерживалось на волокнах одежды, исследователи использовали дубильную кислоту. Вещество бесцветно, не изменяет текстуру ткани и не смывается при стирке.

Даже после десяти стирок пропитка убивает все микробы. Их разработка может быть использована в больницах или там, где нужны стерильные условия.-0-