Ученые: малярия пришла в человеческую популяцию около 7 тыс. лет назад

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых из Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии определила, когда люди начали болеть малярией. По их данным, эта болезнь пришла в человеческую популяцию около 7 тыс. лет назад, сообщает "МИР24".

Малярия - одно из самых смертоносных заболеваний. В год от нее погибает от 1,3 до 3 млн человек, в основном - дети младше пяти лет. Считалось, что первыми с ней "познакомились" земледельцы. Но, как оказалось, малярия появилась задолго до развития сельского хозяйства.

Ученые изучили останки охотников-собирателей, живших на территории современного Вьетнама примерно 7 тыс. лет назад. Анализ показал, что эти люди страдали от наследственного заболевания - талассемии. Для данного диагноза характерно нарушение структуры белка глобина. Известно, что носители талассемии лучше переносят малярию. У них повышено количество эритроцитов, и поэтому они погибают от малярии значительно реже, чем изначально здоровые люди.

Авторы научной работы предположили, что талассемия стала для древних охотников своеобразной защитой от малярии. Это отклонение оказалось полезным и важным для выживания, поэтому закрепилось в генах.-0-