Ученые: мутации коронавируса в долгосрочной перспективе ведут к его ослаблению

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мутации коронавируса нового типа в долгосрочной перспективе ведут к его ослаблению. Об этом заявил глава отдела эпидемиологической статистики Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци, возглавляющий международную группу ученых, анализирующих мутации коронавируса, сообщает ТАСС.

По словам ученого, только в Италии зарегистрированы 13 мутаций коронавируса. Они могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. "Если в зависимости от штамма меняется степень заразности, то до сих пор мы не видели различий в его поведении внутри организма или других способов передачи. Любые мутации продиктованы иммунной системой. Иными словами, вирус пытается обмануть антитела, приспосабливаясь к организму, но чем больше вирус мутирует и приспосабливается, тем больше теряет свою силу и в итоге исчезает. Нужно только время, и мы не знаем сколько", - сказал специалист.

По его словам, мутации, в том числе "британская", не влияют на эффективность вакцин.-0-