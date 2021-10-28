Ученые нашли мутацию коронавируса, которая обходит антитела после прививки

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие ученые выявили мутацию в белке коронавируса, которая способна обойти антитела, образовавшиеся после вакцинации. Научные сотрудники Геттингенского университета в Германии опубликовали свое исследование в журнале Nature. Такую информацию приводит "МИР24".

Специалисты изучили вариант коронавируса A.30 (также известен как A.VOI.V2). Сейчас он считается устаревшим, и весной 2021 года его выявили только у нескольких пациентов в Анголе и Швеции. Ученые выяснили, что данная мутация может проникнуть в опосредованные антителами клетки. Кроме того, некоторые мутации в "шипиковом" белке SARS-CoV-2 могут распространяться внелегочным путем, что увеличивает риск заражения. A.30 демонстрирует предпочтение клеточной линии, не наблюдаемое для других вирусных вариантов, и эффективно избегает нейтрализации антителами, вызванными вакцинацией ChAdOx1 nCoV-19 или BNT162b2.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено 250 миллионов случаев заболевания коронавирусом. Больше всего инфицированных в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает пятое место.-0-