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09 августа 2021, 07:43

Ученые нашли препарат, убивающий коронавирус на 70%

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Pharmacology.

Фенофибрат является средством, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.

Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против штамма дельта коронавируса еще изучается.

Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.

Ранее стало известно, средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.-0-

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