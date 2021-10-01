Ученые нашли способ быстро восстановить обоняние при COVID-19

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановить пропавшее обоняние после перенесенного коронавируса можно с помощью капель для носа с витамином А, сообщает МИР 24.

Потеря обоняния является одним из самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции. Команда ученых из Университета Восточной Англии провела исследования с участием добровольцев длительностью 12 недель, в результате которых выяснилось, что коронавирус наносит повреждения обонятельной луковице и отвечающей за запахи области мозга.

При этом у одних пациентов на восстановление обоняние уходит два-три дня, а другие не чувствуют запахи на протяжении месяцев.

По мнению ученых, назальные капли с витамином А способны исправить такое положение вещей. Содержащийся в витамине А ретинол является структурным компонентом клеточных мембран и обеспечивает антиоксидантную защиту организма.-0-