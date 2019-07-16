Ученые нашли в организме человека "клетки, которые помогут лечить болезни сердца"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские ученые обнаружили в оболочке сердца особые клетки, способные лечить больное сердце. Такое открытие может привести к появлению новых методов лечения. Об этом исследовании группы ученых Университета Калгари сообщается в журнале Immunity .

Клетки были обнаружены в перикардиальной жидкости у мыши с больным сердцем.

После открытия клетки у мышей кардиохирург обнаружил такие же клетки у людей, страдающих от болезней сердца. Это открывает новые возможности лечения и дает надежду миллионам больных людей, считают исследователи.

В отличие от других органов у сердца очень ограниченная возможность к самовосстановлению. -0-