Ученые назвали еще один основной симптом коронавируса

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых из Исландии установила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов, — миалгию. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal, сообщает "РИА Новости".

Ученые проанализировали данные проведенного в Исландии скрининга населения на коронавирус. С 17 марта по 30 апреля выявили 1564 случая заражения COVID-19, и у 55% пациентов отмечалась миалгия — болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, связках, мягких тканях.

Помимо миалгии, в числе наиболее распространенных симптомов была головная боль (51% пациентов) и кашель (49%). Лихорадка и затрудненное дыхание встречались реже.

Ученые отмечают, что симптомы у пациентов с легкой формой COVID-19 могут отличаться. Самыми распространенными признаками заболевания у этой категории пациентов они называют головную боль, потерю обоняния и заложенность носа.-0-