Ученые назвали самые распространенные симптомы омикрон-штамма

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Признаки омикрон-штамма в 75% случаев схожи с типичными проявлениями простуды, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс. Об этом сообщают РИА Новости.

Доктор Клэр Стивс назвала головную боль одним из самых частых симптомов омикрона. По словам специалиста, новый штамм более заразный по сравнению с другими вариантами вируса, при этом он вызывает менее тяжелые симптомы. 75% новых случаев COVID-19 проявляются симптомами, которые схожи с простудными. Самыми распространенными из них являются головная боль, насморк и боль в горле.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, в том числе в Беларуси.-0-