Ученые: новые мутации коронавируса могут передаваться по воздуху лучше изначального штамма

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели изначальный штамм, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Речь о нерецензированном исследовании ученых из Национального института здоровья США (NIH). Они выяснили, что альфа-штамм показывает в два раза большую эффективность при передаче воздушно-капельным путем и распространяется на большие расстояния, чем первоначальный вариант вируса. Ученые не были удивлены подобными результатами. "Это модификация вируса для более эффективной передачи, что мы, думаю, так или иначе ожидали", - приводит издание слова одного из авторов исследования Винсента Мюнстера.

Как полагает вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института, основной на сегодня дельта-штамм может распространяться еще лучше альфа-варианта. "Это по-настоящему показывает, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху. Я бы не удивилась, если бы в случае с дельтой данный фактор был бы еще выше", - сказала она.

При этом у ученых нет четкого понимания алгоритмов распространения коронавируса. "У нас по-настоящему нет понимания, почему одни люди становятся супер-распространителями, а другие - нет", - сказала доктор Сиима Лакдавала из Питтсбургского университета, добавив: при сравнении показателей заразности у разных людей наблюдается неоднородность.

В свете этого исследования ученые считают необходимым носить в людных местах маски с более высоким уровнем защиты и плотным прилеганием к дыхательным органам даже для тех, кто вакцинировался.-0-