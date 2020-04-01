Ученые обнаружили эффективные антитела, способные блокировать COVID-19

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа китайских ученых выделила несколько антител, которые эффективно блокируют способность коронавируса COVID-19 проникать в клетки, что в конечном итоге может помочь в лечении или профилактике болезни, сообщает Reuters .

В начале января ученые из пекинского университета Цинхуа начали анализировать антитела, извлеченные из крови выздоровевших пациентов с COVID-19. В общей сложности они выделили 206 моноклональных антител. Затем ученые попытались выяснить, могут ли антитела предотвратить проникновение вируса в клетки. Оказалось, что из первых 20 протестированных антител только четыре смогли блокировать вирус, и два из них были "чрезвычайно эффективны".

В настоящее время команда сосредоточена на выявлении наиболее мощных антител и, возможно, их комбинировании для снижения риска мутации нового коронавируса.

"Важность антител доказывается в медицине на протяжении десятилетий, - говорит руководитель группы Чжан Линьчи. - Они могут быть использованы для лечения рака, аутоиммунных заболеваний и инфекционных заболеваний".

Обычно требуется около двух лет, чтобы препарат был одобрен для лечения пациентов, но пандемия COVID-19 вынуждает значительно ускорить этот процесс. По словам Чжан Линьчи, клинические испытания препаратов, содержащих антитела, могут быть проведены на людях через шесть месяцев.-0-