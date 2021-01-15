Ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых под руководством Боннского университета (Германия) идентифицировала и доработала новые фрагменты антител против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает MedicalXpress.

В исследовании отмечается, что эти "нанотела" меньше классических антител, что позволяет им лучше проникать в ткань и производиться в больших количествах.

Исследователи смогли объединить нанотела в эффективные молекулы, одновременно атакующие разные части вируса. Такой подход может предотвратить уклонение патогена посредством мутаций. Исследователи убеждены, что эти молекулы могут стать новым и многообещающим вариантом лечения.

"Нанотела - это фрагменты антител, которые настолько просты, что их могут продуцировать бактерии или дрожжи, что обходится дешевле", - заявил доктор Флориан Шмидт, возглавляющий исследовательскую группу.

По его словам, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, и все они распознают разные структуры-мишени. Лишь очень немногие из них, например, способны победить коронавирус SARS-CoV-2.

Dioscure Therapeutics, дочерняя компания Боннского университета, протестирует нанотела в клинических исследованиях. Ученые надеются, что обнаруженные ими нанотела можно будет превратить в лекарственное средство в дополнение к вакцинации против COVID-19.-0-