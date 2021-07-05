5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датские ученые обнаружили новый способ восстановления раковых клеток. В своем исследовании они сосредоточились на клеточной мембране, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Science Advanced.

Известно, что нарушение целостности мембраны грозит клетке гибелью. Новая научная работа показала, что раковые клетки "научились" быстро устранять такие повреждения. Для этого используется способ макропиноцитоза. Он заключается в том, что клетка натягивает фрагмент мембраны на поврежденную область и таким образом заделывает отверстие за считанные минуты. Затем поврежденная часть клеточной мембраны разделяется на небольшие сферы и транспортируется в "желудок" клеток - так называемые лизосомы, где происходит процесс расщепления.

В рамках эксперимента ученые повредили мембрану при помощи лазерного луча. Оказалось, что при наличии веществ, подавляющих образование мембранных сфер, клетка не может вылечиться и погибает.

Ученые пришли к выводу, что это открытие может помочь разработать новые технологии лечения онкологических заболеваний. Они планируют продолжать исследования раковых клеток, чтобы выявить их уязвимые места.-0-