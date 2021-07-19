Ученые обнаружили противовирусную активность одного из штаммов лактобацилл к COVID-19

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые обнаружили противовирусную активность одного из штаммов лактобацилл в отношении вируса SARS-CoV-2, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" совместно с исследователями Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной изучили противовирусную активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против эпидемического вируса гриппа H1N1, высокопатогенного штамма вируса гриппа птиц H5N6 и вируса SARS-CoV-2.
"Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Результаты проведенных исследований оформлены в совместную научную статью, опубликованную в зарубежном научном журнале Biomed Research International.-0-