Ученые обнаружили руины старинного порта у побережья Сирии

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руины древнего порта обнаружили в акватории сирийского города Тартус во время российско-сирийской археологической экспедиции, сообщается на сайте Севастопольского государственного университета, ученые которого участвовали в экспедиции.

Неизвестный науке порт предположительно римского периода обнаружили севернее Тартуса. "Были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке", - сообщил директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Дмитрий Татарков.

Он также предположил, что находка может быть не портом, а морской крепостью первого века нашей эры.

Во время экспедиции ученые осматривали морское дно визуально и с помощью управляемых подводных аппаратов. Помимо порта были обнаружены три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода, а также остатки античных гидротехнических сооружений: молов, причальных стенок. Поднятый керамический материал сейчас находится на обработке в департаменте древностей Тартуса.

"Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем. Мы сможем определить жизненный цикл существовавших тогда портов", - сказал Дмитрий Татарков.-0-