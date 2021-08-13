Ученые обнаружили в бразильской Амазонии новый вид мартышек

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ Группа ученых обнаружила новый вид мартышек в бразильской Амазонии. Мартышка Шнайдера (Mico schneideri) получила имя в честь профессора Орасио Шнайдера, пионера в области исследования обезьян, сообщает телеканал "МИР".Амазонские мартышки рода Mico относятся к числу наиболее разнообразных групп обезьян. Однако этот род живет только в джунглях, которые страдают от активной вырубки, и поэтому находится под угрозой вымирания.Общее количество видов амазонских мартышек остается неизвестным, так как ученые продолжают открывать все больше новых. К примеру, в 2019 году ученые обнаружили мартышку Мундуруку (Mico munduruku). Согласно исследованиям, 16 видов обитает в "дуге обезлесения" - обширном регионе на юге Амазонки, где сосредоточены самые большие площади вырубленных и сгоревших лесов.-0-