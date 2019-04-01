Ученые обнаружили захоронение доисторических существ, погибших вместе с динозаврами

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые обнаружили в штате Северная Дакота (США) кладбище возрастом 66 млн лет, где захоронены окаменелые останки доисторических существ. Все они погибли спустя несколько минут после падения на Землю огромного астероида, уничтожившего динозавров, сообщает британское издание The Guardian .

По словам ученых, это доисторическое кладбище является первым и лучшим свидетельством того дня, когда умерли динозавры. "Ни в одном другом месте на Земле вы не сможете найти коллекцию, состоящую из такого большого числа видов организмов на разных стадиях жизненного цикла, которые погибли в одно время и в одном месте", - заявил ведущий автор исследования захоронения Роберт Депальма. Как сообщает телеканал "МИР 24", в массовом захоронении обнаружены хорошо сохранившиеся окаменелые рыбы, растительность, млекопитающие, насекомые, морские рептилии и даже часть динозавра трицератопса.

В результате падения астероида диаметром около 10 км на полуострове Юкатан в Центральной Америке образовался кратер Чиксулуб, один из крупнейших на Земле, его диаметр - около 180 км. Падение астероида стало самым катастрофическим событием в истории Земли, в результате были уничтожены 75% видов животных и растений на планете, в том числе все динозавры. После падения астероида на территорию нынешней Северной Дакоты обрушились сильнейшие сейсмические волны, которые стали причиной возникновения цунами высотой около 9 м, при этом с неба сыпались расплавленные тектиты со скоростью около 321 км/ч. Погибли рыбы, млекопитающие, рептилии и крупные динозавры. По словам ученых, обнаруживших доисторическое кладбище, после удара астероида Земля стала планетой млекопитающих, а не динозавров. Удар астероида и вызванное им массовое вымирание животных ознаменовали конец мелового периода - последнего в мезозойской эре.-0-