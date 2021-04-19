Ученые Оксфордского университета изучат повторное заражение COVID-19

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Оксфордского университета решили провести эксперимент, который поможет определить, на каком уровне иммунитет защищает организм от повторного заражения COVID-19, сообщает Dailymail.

В исследовании, которое должно начаться в этом месяце, примут участие 64 человека в возрасте 18-30 лет, которые ранее были инфицированы COVID-19 естественным путем. В ходе эксперимента каждый доброволец будет заражен повторно коронавирусной инфекцией и будет находиться под регулярным контролем. Эксперимент будет проходить в два этапа. Полная продолжительность исследования составит 12 месяцев. Каждый доброволец получит за участие в исследовании около 5 тыс. фунтов.

Ученые считают, что эксперимент поможет определить уровень иммунной защиты, который защитит от повторного заражение людей, и что может помочь ускорить внедрение будущих вакцин.

Профессор вакцинологии Хелен МакШейн, руководитель исследования, сказала, если мы сможем определить, какой уровень антител защищает от повторного заражения, это незамедлительно послужит основой для разработки наиболее эффективных вакцин.

Наблюдательное исследование, опубликованное в Lancet с участием членов Корпуса морской пехоты США в основном в возрасте 18-20 лет, которое проводилось с мая по ноябрь 2020 года, показало, что около 10% участников, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, повторно заразились. -0-