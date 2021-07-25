Ученые определили, что COVID-19 снижает уровень интеллекта

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что у переболевших коронавирусной инфекцией снижается уровень интеллекта.

Исследование опубликовано в журнале Lancet. Сообщает RT.

В нем приняли участие 81,3 тыс. человек, они сдавали различные тесты, в том числе те, которые измеряют когнитивные функции человека.

Выяснилось, что у большинства переболевших коронавирусной инфекцией (в том числе в легкой форме) проблемы с выполнением заданий возникали чаще, чем у тех, кто не болел COVID-19.

Отмечается, что наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих аргументации и планирования. Кроме того, выяснилось, что серьёзность когнитивных нарушений была в том числе связана со степенью тяжести заболевания.-0-