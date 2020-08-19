Ученые оценили объемы океанического микропластика

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Атлантическом океане могут находиться до 200 млн т крошечных частиц пластика. К такому выводу пришли британские ученые, участвовавшие в морской экспедиции и обнаружившие на своем пути 12 млн т микропластика, сообщает Euronews.

Итоговая оценка, более чем в 10 раз превосходящая предыдущие, была получена в результате экстраполяции. Результаты исследования изложены в англоязычном научном журнале Nature Communications.

Под микропластиком ученые понимают кусочки полиэтилена, полипропилена и полистирола не более 5 мм в диаметре, которые, находясь в воде, не заметны невооруженному глазу. Они образуются в результате распада пластиковых пакетов, бутылок и посуды, попадают в море вместе с прочим мусором, но не разлагаются бактериями, а лишь расщепляются на мелкие части. Многие морские животные и птицы принимают микропластик за съедобные организмы и засоряют им свои желудки, что нередко приводит к гибели.

Опасный микропластик проник уже во все уголки мирового океана. Недавно его обнаружили во льдах Арктики и Антарктики. Загрязняет он и внутренние водоемы, в том числи и славящееся чистотой озеро Байкал.-0-