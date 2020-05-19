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19 мая 2020, 19:41

Ученые подсчитали, насколько уменьшились выбросы парниковых газов из-за пандемии

Фото EPA
Фото EPA

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатологи выяснили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции глобальные выбросы углекислого и других парниковых газов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились на 17%, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Nature Climate Change.

"Это снижение очень существенно с точки зрения климата, однако оно показывает, насколько тяжело нам будет реализовать те цели, которые были поставлены в рамках Парижских соглашений. Для этого нужны системные изменения, а не временное падение уровня выбросов из-за вынужденной смены стратегий поведения", - отметил один из авторов исследования, профессор Стэнфордского университета Роберт Джексон.

Распространение коронавирусной инфекции по Китаю, а затем и по остальным странам мира не только перегрузило системы здравоохранения, но и резко снизило объемы промышленного производства, автомобильного движения и многих других источников углекислого газа и прочих парниковых газов.

Роберт Джексон и его коллеги попытались оценить, как подобные процессы повлияли на общий объем антропогенных выбросов. Для этого ученые вычислили, сколько углекислого газа вырабатывалось в мире каждый день в начале апреля, когда общее количество людей, находившихся на карантине или на самоизоляции, достигло пиковых значений.

Они объединили все известные статистические данные по тому, как менялся уровень выбросов СО2 в отдельных частях планеты на протяжении последнего полугода. Затем сопоставили это с экономической статистикой и другими данными, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции и введением мер против нее.

Как показывают расчеты исследователей, к апрелю текущего года 89% выбросов парниковых газов приходилось на территории, где были введены различные ограничительные меры против COVID-19. В целом это привело к тому, что общий объем ежедневных выбросов снизился на 17%, однако некоторые отрасли промышленности и экономики были затронуты особенно сильно.

К примеру, количество СО2 и других парниковых газов, источником которых служит авиация, упало на 75%, объем выхлопных газов снизился на 50%, тогда как для тяжелой и легкой промышленности, а также инфраструктурных предприятий этот показатель снизился примерно на 33-35%. При этом выбросы электростанций и теплостанций почти не уменьшились, а домашние хозяйства увеличили их на 5%.

В общей сложности за прошедшие четыре месяца человечество выработало примерно на 1 млрд т углекислого газа меньше, чем прогнозировали климатологи в 2019 году. Кроме того, большая часть этого падения приходится на Китай (250 млн т), США (207 млн т), Европу (123 млн т) и Индию (98 млн т).

По словам ученых, если в ближайшие месяцы китайская экономика перейдет на нормальное функционирование, а США будут постепенно выходить из карантина, это снижение будет менее существенным. В результате общий уровень выбросов за текущий год снизится примерно на 4,4-5,3% по сравнению с прогнозами (1,5-2 млрд т СО2).

Роберт Джексон отметил, что подобное падение сопоставимо с тем, насколько сильно снизились объемы выбросов парниковых газов после экономического кризиса 2008 года. В 2009 году они выросли на 5% и вернулись на прежний уровень, что, как ожидают ученые, произойдет и после того, как пандемия коронавирусной инфекции завершится.-0-

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