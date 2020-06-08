ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 8 июня 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:23 Спасатели, экологи, строители: гомельские студотряды будут работать на более чем 120 предприятиях Регионы
21:11 ВОЗ заявила, что ситуация с пандемией в мире ухудшается В мире
21:00 Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19 В мире
20:43 Российский гандболист Дмитрий Санталов пополнил ряды БГК имени Мешкова Спорт
20:30 Выздороветь помогла поддержка со стороны - излечившаяся от COVID-19 жительница Дубровно Регионы
20:11 Нападающий "Немана" Зоран Марушич признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
20:00 "Раубичи" претендуют на проведение ЧМ-2025 по биатлону Спорт
19:27 Китай ждет Беларусь на 127-й Кантонской онлайн-ярмарке Экономика
19:17 Брестчанин после застолья похитил у коллеги почти $33 тыс. Происшествия
19:04 Две корпорации из Пекина стали генподрядчиками строительства стадиона и бассейна за счет помощи КНР Экономика
18:48 Военнослужащий зенитной ракетной бригады погиб от огнестрельной травмы Происшествия
18:35 Всемирный банк прогнозирует цену барреля нефти в 2020 году на уровне $32 В мире
18:15 В Беларуси почти 3,3 тыс. фермерских хозяйств Экономика
17:37 Максимальный спад производства за послевоенный период зафиксирован в Германии В мире
17:36 В Гомельском районе в водоеме утонул подросток Происшествия
17:13 Очередной этап смягчения карантина начался в Грузии В мире
16:46 В Берестовицком районе мусоровоз сбил пожилую женщину Происшествия
16:39 Россияне активно бронируют путевки на август и сентябрь в белорусские здравницы Общество
16:33 Ливневые дожди в Чехии привели к наводнениям В мире
16:30 РТБД готовит новые показы спектаклей из своего видеофонда Афиша
16:25 Экспорт промышленных и потребительских товаров через БУТБ вырос на 62% Экономика
16:20 Доктор Киран Мазумдар-Шоу объявлена победительницей международного конкурса "Предприниматель мира 2020" Общество
16:19 Кочанова и директора школ онлайн обсудили дистанционное обучение и другие актуальные вопросы образования Общество
16:01 Две станции обезжелезивания открыли в Гомельском районе Регионы
15:58 Призывники будут принимать присягу без родных и близких - Минобороны Общество
15:53 Игры на воздухе, контроль здоровья: в стационарных летних лагерях отдохнут около 100 тыс. детей Общество
15:52 Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб житель Речицы Происшествия
15:48 Умер заслуженный тренер Беларуси по пулевой стрельбе Владимир Чайка Спорт
15:32 Автомобильная компания передала 10-й горбольнице Минска машину скорой помощи Регионы
15:27 Белорусские шашисты не пробились в 1/2 финала международного онлайн-турнира Спорт
Все новости
Все новости
В мире
08 июня 2020, 21:00

Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
ВОЗ заявила, что ситуация с пандемией в мире ухудшается
Выздороветь помогла поддержка со стороны - излечившаяся от COVID-19 жительница Дубровно

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из четырех университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, пришли к выводу, что ношение защитных масок действительно замедляет распространение коронавируса, сообщают РИА Новости.

В рамках исследования, результаты которого опубликованы на сайте университета в Майнце, ученые сравнили распространение коронавируса в городе Йена с ситуацией в группе, где ношение масок стало обязательным сравнительно позже. Выявлен значительный разрыв между числом случаев заражения коронавирусом в Йене и в группе сравнения, где ношение масок не являлось обязательным. Через 20 дней после введения масочного режима в Йене число случаев COVID-19 там возросло со 142 до 158 (прирост на 16), в то время как в группе сравнения число инфицированных увеличилось со 143 до 205 (прирост на 62).

На втором этапе исследователи сравнили распространение коронавируса в городах и районах, в которых масочный режим ввели до 22 апреля, с тем, как развивалась ситуация в регионах, где ношение масок стало обязательным с 27 апреля или позже. Также были выявлены существенные различия.

Авторы исследования резюмируют, что введение режима обязательного ношения масок способствовало замедлению распространения COVID-19.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус здравоохранение исследование медицина ученые эпидемия
Новости рубрики В мире
ВОЗ. Фото из архива ВОЗ заявила, что ситуация с пандемией в мире ухудшается
Фото Укринформ Всемирный банк прогнозирует цену барреля нефти в 2020 году на уровне $32
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen в Цвикау. Фото Deutsche Welle Максимальный спад производства за послевоенный период зафиксирован в Германии
Фото из архива Очередной этап смягчения карантина начался в Грузии
Фото из архива Ливневые дожди в Чехии привели к наводнениям
Фото "Радио Польша" Ураган в Польше оставил без света более 20 тыс. домов
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева
В Беларуси выздоровели и выписаны 23 880 пациентов с COVID-19
Кочанова и директора школ онлайн обсудили дистанционное обучение и другие актуальные вопросы образования
"Минск Мир": взгляд в завтрашний день. Современный комплекс задает новые стандарты жизни в столице
Топ-новости
Любой вызов способен открыть новые возможности для ведения бизнеса - Русак
Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии
"Белоруснефть" сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь
До +32°С ожидается в Беларуси 9 июня
ВОЗ заявила, что ситуация с пандемией в мире ухудшается
Прием документов в первые классы школ Беларуси начнется 12 июня
"Раубичи" претендуют на проведение ЧМ-2025 по биатлону
Две корпорации из Пекина стали генподрядчиками строительства стадиона и бассейна за счет помощи КНР
Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19
Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН
Проект постановления об организации системы жилищного надзора вынесен на общественное обсуждение
Призывники будут принимать присягу без родных и близких - Минобороны
Автомобильная компания передала 10-й горбольнице Минска машину скорой помощи
"Белавиа" с 16 июня возобновляет полеты в Кишинев
Червяков о решении не закрывать предприятия во время пандемии: это спасло нашу экономику
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.