 Ученые предупредили о возможном извержении вулкана на Камчатке



По словам сотрудника Ключевской вулканостанции Юрия Демянчука, активность вулкана увеличилась после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло 29 июля в районе полуострова Аляска.



Как подчеркнули в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вскоре может произойти разрушение лавового купола. Отмечается, что в настоящее время чрезвычайно опасно находится в районе вулкана, так как от пирокластического потока убежать невозможно, а температура внутри него может достигать 800 градусов Цельсия. К тому же сложно предсказать, когда и в какую сторону пойдет поток.



Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки. В нем три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча составляет 2,5 тыс. м. Вулкан находится в 50 км от поселка Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский.-0-

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После длительного молчания на Камчатке резко возросла активность вулкана Шивелуч. Об этом сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.