Ученые предупредили об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые на Камчатке предупредили о возможном мощном извержении вулкана Шивелуч, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По заключению общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов, в течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. Оно может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 18 км над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, угрожающими здоровью и жизни находящихся поблизости людей. В связи с этим также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов", - говорится в сообщении.

Вулкан Шивелуч два-три раза в неделю выбрасывает столб пепла с газом на высоту до 3,5 км. Это северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек.-0-