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14 января 2022, 10:28

Ученые: при "длительном ковиде" симптомы болезни могут сохраняться до восьми месяцев

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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациенты с "длительным ковидом" могут испытывать симптомы заболевания в течение восьми месяцев. Об этом говорят ученые из австралийского института медицинских исследований имени Кирби, сообщает ТАСС.

"Нам удалось выяснить, что пациенты с длительным течением COVID-19 страдают от устойчивого воспаления, стимулирующего реакцию иммунной системы, в течение как минимум восьми месяцев после начала болезни. Мы выявили у них повышенные уровни интерферонов I и III типов, которые должны исчезать после того, как заболевание проходит, однако в образцах пациентов с длительным COVID они оставались значительно дольше", - рассказал старший научный сотрудник института Чансават Пхетсуфан.

Исследователи, наблюдавшие за 62 пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, провели дополнительные анализы заболевших спустя три, четыре и восемь месяцев после заражения и выяснили, что длительные иммунологические изменения были зафиксированы как у пациентов с тяжелой формой болезни, так и у тех, кто перенес заболевание в легкой форме. "Это свидетельствует о том, что неупорядоченные физические процессы, связанные с длительным течением COVID-19, могут фиксироваться у пациентов с разной степенью тяжести этого заболевания", - пояснил ученый.

Кроме того, исследователи выяснили, что "при длительном COVID-19 иммунный ответ сохраняется даже после того, как вирус полностью покинул организм". "То, что иммунная система остается включенной так долго без атаковавшего организм вируса, - уникально для людей, страдающих "длительным ковидом", - уточнил профессор Гейл Мэтьюз, возглавляющий отделение инфекционных заболеваний в больнице Св. Винсента, на базе которой проводились клинические исследования.

Ученые отметили, что пока полученные ими данные относятся только к заболеванию, вызванному ранними штаммами коронавируса. "Мы надеемся, что более "мягкие" штаммы не будут вызывать столь длительный COVID-19, но понадобятся дополнительные иммунологические данные, прежде чем мы сможем сказать это наверняка", - сказал Дэвид Дарли из больницы Св. Винсента.

В отчете также отмечается, что "длительный ковид" развивается у почти 30% непривитых пациентов и изучение их иммунного ответа поможет разработать новые методы лечения этого заболевания.-0-

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