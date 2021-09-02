Ученые: примерно 30% видов деревьев в мире грозит исчезновение

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30% из 60 тыс. известных видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, около 140 видов уже исчезли из дикой природы, а 442 - на грани. Такие данные были опубликованы в докладе "Состояние деревьев в мире", подготовленном международной группой ученых, пишет BBC.

По последним прогнозам экспертов, 17,5 тыс. разновидностей, включая различные виды дубов, магнолий и тропических деревьев, могут прекратить свое существование. Это число вдвое превышает количество находящихся под угрозой исчезновения видов млекопитающих, птиц, земноводных и рептилий вместе взятых.

"Для здоровья планеты необходимо разнообразие видов деревьев, так как каждый из них играет особую, уникальную экологическую роль", - рассказала Сара Олдфилд, сопредседатель Глобальной группы специалистов по деревьям Международного союза охраны природы.

Самыми большими угрозами для деревьев во всем мире исследователи называют вырубку лесов для расчистки сельскохозяйственных угодий (затрагивает 29% видов), лесозаготовки (27%), вырубку для выпаса скота или обустройства ферм (14%), вырубку для застройки (13%) и лесные пожары (13%).

Изменение климата, экстремальные погодные условия и повышение уровня моря тоже угрожают деревьям, хотя и в меньшей степени. Но авторы говорят, что знания о рисках и действия по охране природы дают надежду на будущее.

По оценкам ученых, из-за деятельности человека за последние 300 лет площадь лесов в мире уменьшилась примерно на 40%, а 29 стран потеряли более 90% своего лесного покрова.-0-